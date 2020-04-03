دعاء مبكي لمشاري راشد : يا أنيس المحجورين أغثنا

03 أبريل 2020 - 09:38 ص

نشر القاريءالكويتي والمنشد الديني مشاري راشد مقطع فيديو على حسابه في تويتر، وهو يتضرع إلى الله أن يرفع البلاء، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مشاري راشد في مقطع الفيديو الذي تم نشره : إلهنا أنت ملاذنا.. وأنتن ربنا لا إله إلا أنت".

وتابع : " يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين.. ويا أنيس المحجورين ويا حرز اللاجئين ".

وواصل مشاري راشد في تضرعه:" يا أمان الخائفين ويا واصل المنقطعين .. إلهنا أنتن أرحم بقلوب عبادك المشتاقين.. إليك نشكو شوقنا ولهفنا".

واستطرد في دعائه : " إليك شوقنا ولهفنا إلى رضائك.. ونشكو لهفنا إلى الطواف ببيتك الحرام".

وأضاف مشاري راشد أيضا : " اللهم بلغنا منانا.. وبلغنا رمضان وسلمنا له وتسلمه منا متقبلا".