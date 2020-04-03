» «الشناوى» مرشح بقوة لتولى «الحكام» خلفا «للغندور»

03 أبريل 2020 - 09:28 ص

دخل أحمد الشناوى الخبير التحكيمى حسابات اللجنة المؤقتة لرئاسة لجنة الحكام في المرحلة المقبلة خلفا لجمال الغندور رئيس اللجنة الذى تقدم باستقالته، على أن يتولى الشناوى رئاسة اللجنة بشكل مؤقت لحين نهاية الموسم في حالة استئناف الدورى.

جدير بالذكر أن الجبلاية قررت تعليق النشاط الكروى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بجميع العالم

من ناحية أخرى، تمسك أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بوجود بند الـ8 سنوات في لائحة النظام الأساسى الجديدة على أن يتم تطبيقه على الجميع سواء في منصب الرئيس أو الأعضاء، وكذلك بأثر رجعى بما يعنى تطبيقه على أعضاء المجلس السابق الذين تواجدوا لدورتين متتاليتين.