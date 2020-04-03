الغضبان يرد علي نقل متوفي بكورونا بـ"ربع نقل"

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علي سيارة ربع نقل .. التفاصيل الكاملة لنقل متوفى بـ "كورونا"

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إيمان هاني

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صدى البلد

بورسعيد

أحمد موسى

كورونا

الغضبان

رد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،علي نقل متوفى بفيروس كورونا ،داخل سيارة ربع نقل بعد رفض جمعية نقل الموتى نقله إلى مثواه الأخير.

وقال "الغضبان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسي، :"الأزمة تعود بدخول مواطن بالغ من العمر 64 عاما إلى مستشفى المبرة بتاريخ 31 مارس للاشتباه بإصابته بفيرس كورونا، وتم أخذ العينات اللازمة وظهرت نتيجة التحليل إيجابية، وتوفي أمس الخميس".

وأضاف الغضبان،بأن إدارة المستشفي والطب الوقائي اتخذت جميع الإجراءات الوقائية المتبعة بدفن مثل هذه الحالة طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وأخطرت ذويه وتواصلوا مع جمعية دفن الموتي ولكن طلبهم قوبل من قبل الجمعية، لأن المتوفى له شروط خاصة عند النقل والدفن.

وتابع :" أسرة المتوفي تواصلوا بأحد أعضاء مجلس النواب بمحافظة بورسعيد لتوفير عربة دفن للموتي ،والذي وفر لهم سيارة "ربع نقل".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

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