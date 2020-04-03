الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 3 إبريل حالة من الاستقرار في المعاملات الصباحية حيث سجل 15.75 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.
وسجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.68جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.
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