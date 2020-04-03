  • الجمعة 03 أبريل 2020
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علي سيارة ربع نقل .. التفاصيل الكاملة لنقل متوفى بـ "كورونا"

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طبيب سعودي: يجب حلق اللحية لمواجهة كورونا

طبيب سعودي: يجب حلق اللحية لمواجهة كورونا

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موسى: طالع اليوم 1 ظهرًا وهفضح التجمعات على الشاشة

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كامل الوزير: "اللي علينا عملناه .. والباقي على ربنا"

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دعاء مبكي لمشاري راشد : يا أنيس المحجورين أغثنا

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الغضبان يرد علي نقل متوفي بكورونا بـ"ربع نقل"

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

وزير التعليم

"التعليم" تزف بشرى سارة للطلاب بشأن المشروع البحثي

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وزير الاعلام يكشف: هل سيتم فرض حظر تجوال كامل؟

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مال وأعمال

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الدولار
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متابعات- أمينة عبد العال

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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 3 إبريل حالة من الاستقرار في المعاملات الصباحية حيث سجل 15.75 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

وسجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.68جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.


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