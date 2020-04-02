فرنسا.. 471 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 4503

02 أبريل 2020 - 10:10 م

أعلنت فرنسا، الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4 آلاف و503، بعد تسجيل 471 حالة جديدة.



جاء ذلك على لسان مدير عام وزارة الصحة، جيروم سالومون، خلال مؤتمر صحفي، بالعاصمة باريس.

وقال سالومون إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 59 ألفا و105، إثر تسجيل ألفين و136 في الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر أن 6 آلاف و399 شخصا من المصابين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة، وأن 12 ألفا و428 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس.

ولفت سالومون إلى أن عدد الوفيات في دور العجزة وصل إلى 884 حالة.

وتظهر الأرقام في الـ 24 ساعة الأخيرة انخفاضا في عدد الإصابات والوفيات مقارنة بالأربعاء.