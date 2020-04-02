سفير الصين: مصر ستنتصر على كورونا في أسرع وقت

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المصريون ـ متابعات

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ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 630

قال السفير الصيني في القاهرة، لياو لي تشاونج، مساء الخميس، إن لديه ثقة كبيرة بأن مصر ستنتصر على فيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن  الحكومة المصرية اتخذت اجراءات علمية وفعالة لمواجهة هذا الفيروس.  
وأوضح تشاونج - في حوار خاص لبرنامج "مساء دي ام سي" الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان - إن الصين تثق في القيادة الحكيمة والقوية للرئيس عبد الفتاح السيسي حول تعامل مصر مع فيروس كورونا، لافتا إلى أن وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد  أول مسئول أجنبي زار بلادنا أثناء حربنا على فيروس كورونا.
وأشار السفير الصيني في القاهرة إلى أن بلاده بصدد تقديم دفعة من المسلتزمات الطبية لمصر كرد جميل على جهد الحكومة المصرية في محاربة كورونا .
ولفت إلى أن الصين شهدت تحسنا في الأيام الأخيرة وسجلنا حالات قليلة كانت وافدة من الخارج وليس من الداخل، لافتا إلى أن مدينة ووهان بدأت استعادة مظاهر الحياة الطبيعية ووسائل المواصلات عادت للعمل هناك، وسيتم رفع جميع قيود السفر من وإلى ووهان الصينية في 8 أبريل الجاري.

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