سفير الصين: مصر ستنتصر على كورونا في أسرع وقت

قال السفير الصيني في القاهرة، لياو لي تشاونج، مساء الخميس، إن لديه ثقة كبيرة بأن مصر ستنتصر على فيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية اتخذت اجراءات علمية وفعالة لمواجهة هذا الفيروس.



وأوضح تشاونج - في حوار خاص لبرنامج "مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان - إن الصين تثق في القيادة الحكيمة والقوية للرئيس عبد الفتاح السيسي حول تعامل مصر مع فيروس كورونا، لافتا إلى أن وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد أول مسئول أجنبي زار بلادنا أثناء حربنا على فيروس كورونا.