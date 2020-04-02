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متحدث "الوزراء" يوجه رسالة عاجلة لشركات القطاع الخاص

الحياة السياسية

نادر سعد
نادر سعد
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المصريون ـ متابعات

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار رئيس الوزراء فيما يتعلق بالعمل من المنزل أو تخفيض العمالة لمواجهة فيروس كورونا ليس ملزم لشركات القطاع الخاص، وإنما ملزم للقطاع العام.
وناشد "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، شركات القطاع الخاص أن يلتزموا بروح قرار رئيس الوزراء، مؤكدا أن تطبيق القرار سيكون لصالح الشركة، مضيفا: "لو صاحب العمل ليس موافقا على تخفيض العمالة 10%.. فلو حدثت إصابة سيضطر للعمل بأقل من 10% من قوة العمالة".
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تقرر الموافقة على ترقية 250 ألف موظف من الجهاز الإداري، وسيتم تطبيق القرار اعتبارا من 1 يوليو القادم.

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