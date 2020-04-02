  • الجمعة 03 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:55 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير التعليم

"التعليم" تزف بشرى سارة للطلاب بشأن المشروع البحثي

أسامة هيكل

وزير الاعلام يكشف: هل سيتم فرض حظر تجوال كامل؟

خالد الجندي

تعليق "الجندي" على إفطار رمضان بسبب "كورونا"

محمود محيى الدين

العالم في قلب عاصفة "كورونا" الآن ونتمنى أن تزول سريعاً

كورونا

كورونا ليس فيروسًا طبيعيًا وتم تجهيزه لهذا السبب الخطير

توقعات بنمو اقتصاد عمان 4.6 %

خبير يكشف تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي

طقس بارد

"الأرصاد": طقس الجمعة معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

منصور الجمال وليلى علوي

تدهور حالة منصور الجمال نتيجة اشتباه إصابته بـ"كورونا"

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم صحيفة كبرى: أخطر من فيروس كورونا

ارشيفية

بريطانيا تتجه لرفع الأجهزة عن مرضى «كورونا»

هذا ما قاله نقيب الأطباء عن رفع مكافأة أطباء الامتياز

آخر الأخبار

نقيب الأطباء: رفض قانون ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية
نقيب الأطباء: رفض قانون ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

رفع مكافأة أطباء الامتياز بمستشفيات التعليم والأزهر

#

بتعليمات الرئيس.. زيادة مكافأة أطباء الامتياز إلى 2200

#

هذا ما قاله السيسي عن ثورة يناير

#

هذا ما قاله الكونجرس الأمريكي عن الجيش المصري

أعرب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، عن سعادته بالتكليف الرئاسي برفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريًا، مؤكدًا أنه انتصار كبير للأطباء في مصر.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، والمذاع على شاشة "ON"، هذا القرار انجاز كبير حيث يخص شريحة مظلومة جدًا في المنظمة الصحية.. هذا القرار انتصار كبير لهم".
وتحدث عن "بدل العدوى"، قائلًا: "أتمنى ان يتم النظر في زيادة بدل العدوى لـ ألف جنيه بدلًا من 19 جنيه، وهذه الخطوة ستدعمهم كثيرًا في مواجهة كورونا بشدة".
وواصل: "يسعدنا كثيرًا أن يطلق على الأطباء جيش مصر الأبيض، وظهر موقفهم الداعم في أزمة كورونا.. ونريد مساندة الدولة في إقرار قوانين المسئولية الطبية.. نشكر المجتمع وكل الجهات المختصة على التقدير".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عمدة نيويورك يطالب سكانها بتغطية وجوههم
» ترامب يخضع لتحليل كورونا مجددًا.. هذه هي النتيجة
» ألمانيا.. كورونا يصيب 2300 من الكوادر الطبية
» محافظ الإسكندرية: "مفيش حاجة اسمها كورونيش من بكرة"
» متحدث الحكومة: الأسبوع القادم الأصعب بأزمة كورونا
» "التعليم" تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة
» "هيكل": هذا هو موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر
» هذا ما قاله نقيب الأطباء عن رفع مكافأة أطباء الامتياز
» خبير: 2.7 تريليون دولار خسائر اقتصادية عالمية
» بسبب صلاح.. مدرب ليفربول يرفض التعاقد مع هاري كين
» الصحة: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 6 حالات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:21 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية