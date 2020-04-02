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"الوزير": تطهير قطارات المترو يتم بشكل دوري على مدار الساعة

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وزير النقل
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المصريون ـ متابعات

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قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن عملية تطهير قطارات المترو والقطارات تتم بشكل دوري على مدار الساعة.
وتابع الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان يتم في البداية إجراء عمليات التطهير والتعقيم ثلاث مرات في اليوم للمناطق العامة سواء شبابيك قطع التذاكر أو دورات المياه والكافتيرات وحول الأعمدة والأرصفة مع تعقيم القطارات والمترو في نهاية اليوم ولكن في الوقت الحالي تتم عملية التطهير على مدار الساعة.
وكشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن هناك شركات أدوية ومصانع تبرعت بكمامات وقفازات وزجاجات كحل صغيرة يتم توزيعها على العاملين في السكك الحديدية والعمال في المشاريع القومية التي لم يتم تعطيلها.
وأشار وزير النقل إلى وجود سيارات إسعاف خارج محطة مصر وخارج جميع الموانئ للتعامل سريعا في حالة ظهور أي حالة مصابة بفيروس كورونا ويتم إجراء العزل للمصاب بالترتيب مع وزارة الصحة.

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