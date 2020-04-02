العالم في قلب عاصفة "كورونا" الآن ونتمنى أن تزول سريعاً

02 أبريل 2020 - 11:44 م

قال د. محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل، إن أزمة فيروس كورونا المستجد تؤكد ضرورة اهتمام الدول بالرعاية الصحية، مشيرًا غلى أن الدول العربية تحتاج الآن للاستثمار في البشر والرعاية الصحية.



وأضاف "محي الدين"، خلال حوار مُباشر من واشنطن مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، الأزمة الحالية تدعم قوة اقتصاد شرق آسيا على مستوى العالم وسيطرته عالميًا التي كانت ستحدث في 2030 ستحدث قبل ذلك، قائلًا: "العالم في قلب عاصفة فيروس كورونا الآن ونتمنى أن تزول سريعًا".



وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل، أن مصر لديها مميزات كبيرة في الأزمة الاقتصادية الحالية بفضل عدد المستهلكين الكبير، كما يمكن جذب استثمارات كبيرة في الصناعة المحلية بعد مرور أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن أزمة "كورونا" هي أزمة كاشفة لقدرة الدولة على مواجهة الأزمات، وأنها ستعيد تشكيل القوى في العالم.



ولفت "محي الدين" لبرنامج "يحدث في مصر"، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد في الاتجاه السليم، مشددًا على أن العالم لم ير مثل أزمة كورونا في التاريخ الحديث.

