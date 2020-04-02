الحكومة ضخت مضادات حماية الاقتصاد من كورونا

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كشف الدكتور محمد حمزة الحسيني الخبير الاقتصادي، عن تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد المصري والحياة في الدولة.
وقال "الحسيني"، في مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار"، مساء اليوم الخميس، إن الحكومة المصرية برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعاملت مع الأزمة باحترافية عالية وأصدرت قرارات اقتصادية  اتخذتها مسبقًا وعدلت الموازنة لتحصين المجتمع، والتي تُعد جرعة مُكثفة يتم ضخها في جسد الاقتصاد المصري لدعمه بالمضادات التي تحافظ عليه من الإصابة بالمرض الاقتصادي.
وأشاد بدعم الدولة للقطاع الخاص والاستهلاك المحلي، حيث تنبأت الحكومة بالأزمة الحالية وقدمت مبادرة دعم المصانع المتعثرة بمبلغ 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتجه لطرح مناطق صناعية جديدة للمستثمرين، بل أنقذت المصانع المتعثرة لمباشرة أعمالها الإنتاجية سريًعا وحذفهم من القائمة السوداء وتسهيل الإقراض لهم مجددًا.
وأوضح أن بناء مصانع جديدة يحتاج من 18 إلى 36 شهرًا حتى يصدر الإنتاج، لكن المصانع المتعثرة ستعود لمباشرة أعمالها الإنتاجية في خلال 45 يوم لذلك كان قرار الحكومة استباقي ، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة أعادات بعض مصانع إنتاج المستلزمات الطبية والمستلزمات الغذائية للحياة لتغذية السوق من جديد والتصدير للخارج

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