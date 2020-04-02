كورونا ليس فيروسًا طبيعيًا وتم تجهيزه لهذا السبب الخطير

02 أبريل 2020 - 10:20 م

كشف الدكتور محمد حمزة الحسيني الخبير الاقتصادي، عن رأيه في ظهور فيروس كورونا في الوقت الحالي وهل هو فيروس طبيعي أم تم تصنيعه وتطويره.



وقال "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "النيل للأخبار"، مساء الخميس، إن كورونا ليس فيروسًا طبيعيًا بل هو فيروس مصنع بيولوجيًا وتم تجهيزه ليكون أداة تسيطر في الحروب التجارية مثل التي شاهدناها في نهاية 2019 وبداية 2020 بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن هذا استشهاد صحيح من بيوت الخبرة السياسية الدولية الكبرى.



وأشار إلى أن كورونا فيروس تطور بشكل ملحوظ مما يثبت أنه ليس طبيعيًا لكنه معدل وراثيًا، وهناك الكثير من الفيروسات الخطيرة التي ظهرت في الأعوام السابقة في العالم مثل فيروس "سارس" المميت، والذي أصاب أوروبا ودول شرق أسيا وبعض دول مجلس التعاون الخليجي ولم يأخذ الاجراءات الاحترازية التي أخذت في فيروس كورونا و"البروباجندا" التي حصل عليها حاليًا.



ولفت إلى أن هناك كمية من العداء وتبادل الاتهامات في التصريحات بين دولتي الصين وأمريكا واتهام كل منهما أنه المتسبب في نشر الفيروس، متوقعًا بأنه عقب اكتشاف لقاح للفيروس ستعود الحياة لأمورها الطبيعية مجددًا.

