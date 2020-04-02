الحكومة الكولومبية تدعو مواطنيها إلى ممارسة العادة السرية

فيما يتواصل فرض الحظر المنزلي في العديد من دول العالم لوقف تفشي فيروس كورونا، دعت الحكومة الكولومبية مواطنيها إلى ممارسة العادة السرية ضمن سلسلة من الإرشادات الجنسية التي أصدرتها خلال فترة الإغلاق.

وأصدرت وزارة الصحة الكولومبية، سلسلة من الإرشادات الجنسية إلى المواطنين، خلال فترة الإغلاق، من بينها ممارسة الجنس مع المقربين منهم فقط، و"غسل ألعاب الجنس بالصابون والماء".

وحذرت من ممارسة الجنس مع أي شخص خارج المنزل، وقالت في توصياتها إن "الإثارة الجنسية هي خيار"، مضيفة: "هناك طرق للحصول على المتعة الجنسية التي لا تنطوي على اتصال مباشر مع الآخرين. إذا كنت تستخدم ألعاب جنسية ، فتأكد من غسلها بالماء والصابون."

وفي حين أشارت إلى أن "فيروس Covid-19 لا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، قالت إنه "يمكن الحصول عليه بسهولة عن طريق التقبيل والاتصال الوثيق الذي يأتي معه"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

وتابعت: "نحن نعلم أن الفيروسات التاجية الأخرى لا تنتقل من خلال الجنس"، لكنها أشارت إلى أن فيروس كورونا "ينتقل عن طريق الاتصال الحميم مع شخص آخر، عن طريق اللعاب".

وفي هذا السياق، دعت إلى "تجنب الممارسات التي تنطوي على مثل هذه المخاطر"، معتبرة أن "الامتناع عن ممارسة الجنس هو البديل المناسب أثناء استمرار الأزمة".

ومضت في تحذيراتها: "الشريك الأكثر أمانًا هو الشريك الذي تعيش معه. وجود اتصال وثيق - بما في ذلك الجنس - مع أقل عدد من الأشخاص يساعد في منع انتشار COVID-19 . ".

واستدركت قائلة: "يجب تجنب الاتصال الوثيق، بما في ذلك الجنس، مع أي شخص خارج المنزل. إذا كنت تمارس الجنس مع أشخاص آخرين، قلل عدد الشركاء. إذا كنت تقابل بشكل عام شركاءك الجنسيين عبر الإنترنت أو تكسب عيشك من الجنس، فكر في تأجيل المواعدة شخصيًا. قد يكون المواعدة الافتراضية خيارًا."

يشار إلى أن الحكومة الكولومبية تفرض الحظر المنزلي على السكان حتى 13 أبريل لإيقاف انتشار فيروس كورونا.