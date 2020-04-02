كورونا.. أمريكا تقترب من ربع مليون مصاب وخمسة آلاف وفاة

اجتاح فيروس كورونا التاجي، أجزاء عريضة من العالم خلال الثلاثة أشهر الماضية، منذ انتشاره أواخر يناير الماضي.

لكن الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ الفيروس بالانتشار فيها مؤخرًا بصورة سريعة مثلما يحدث في إيطاليا الآن.

إذ فاقت أعداد الوفيات والإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية، الأعداد التي وصلت إليها الصين خلال فترة مواجهتها للمرض.

فحصيلة الإصابات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة، وصل اليوم 215 ألف حالة إصابة و5011 حالة وفاة.

وتعد الولايات المتحدة من أكثر الدول تضررًا في العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا والصين وألمانيا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة.

وبلغت حصيلة إصابات إيطاليا نحو 111 ألف حالة إصابة و13155 حالة وفاة، في حين تبلغ حصيلة الصين 81554 حالة إصابة و3312 حالة وفاة.