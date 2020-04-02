"ترامب" يستنجد بـ"بن سلمان" (التفاصيل كاملة)

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محمد فضل- متابعات

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استنجد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعد تدهور أسعار النفط العالمية، مطالبًا بخفض الإنتاج لتوفيق أوضاع أسواق النفط العالمية.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس "تحدثت للتو مع صديقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تحدث مع الرئيس الروسي [فلاديمير] بوتين، وأتوقع وآمل أن يخفضا إنتاجهما بنحو 10 ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير، إذا حدث ذلك، سيكون رائع لصناعة النفط والغاز!".

وأتبع ترامب هذه التغريدة بأخرى ليعلن "أن خفض السعودية وروسيا لإنتاج النفط قد يكون بمقدار 15 مليون برميل".

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم أنه خلال الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي وترامب ناقشا "عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم".

وفي سياق متصل، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول أسعار النفط.

وبعد ساعات من الاتصال ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو لخام برنت بحر الشمال بنسبة 31.73 في المئة إلى 32.59 دولار للبرميل، مساء اليوم الخميس.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر لخام غرب تكساس الوسيط في مايو بنسبة 32.45 في المئة إلى 26.9 دولار للبرميل. ومن ثم قفز سعر برنت 40 في المئة إلى 35.99 دولار للبرميل.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت سابق من اليوم اليوم الخميس إن السعر اليومي لسلة خاماتها هبط إلى 16.87 دولار للبرميل في أول أبريل/، من 22.61 دولار في اليوم السابق، ليسجل أدنى مستوى منذ استحداث السلة في 16 يونيو 2005.


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