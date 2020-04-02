إصابة رئيس البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن رئيس البرلمان الإيراني علي ريجاني، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إيران اليوم، الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد تجاوز 50 ألف حالة.

وأشارت السلطات الصحية الإيرانية إلى أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي قد ارتفع غلى 3160 شخصا.

نشرت وسائل الإعلام الصينية اليوم الخميس بشرى سارة عن كبح جماح فيروس كورونا المستجد داخل الخلايا البشرية ويوحي لك بالاقتراب من القضاء على الفيروس القاتل.

وتمكن علماء صينيون، من القيام باختراق مهم في التوصل إلى علاج لكورونا المستجد، عزلوا به أجساما مضادة، وصفوها بـ فعالة جدا في منعه من الدخول إلى الخلايا حين يصل إليها.

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