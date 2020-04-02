الحكومة تنفي شائعة تقسيط وتأجيل أسعار الكهرباء

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الحياة السياسية

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أسعار الكهرباء

تقسيط وتأجيل أسعار

تداولت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الآونة الأخيرة تفيد بتقسيط وزارة الكهرباء والطاقة، تحصيل فواتير المواطين، لمدة ثلاثة أشهر.

ومن جانبه، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا قالت فيه إنها لم تصدر أي قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، وإن كافة فواتير الكهرباء يتم تحصيلها في مواعيدها المقررة دون تأجيل.

وأوضحت: «قد تم إتاحة خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، وذلك باستخدام كود السداد الإلكتروني المتواجد على إيصال فواتير الكهرباء من خلال طرق السداد المختلفة التي توفرها الوزارة، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا».

ونص البيان على أن هذه الأنباء المغلوطة تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأي العام، ومحاولة متكررة لزرع الفتن، مطالبة المواطنين عدم التعاطي مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.


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