المصرية للاتصالات تزف بشرى سارة لمشتركي باقات الإنترنت

02 أبريل 2020 - 04:28 م

زفت الشركة المصرية للاتصالات، بشرى سارة لعملاء التليفون الثابت، حيث تم تخفيض سعر الاشتراك الجديد في باقة الـ 35 للتليفون الثابت إلى 20 جنيهًا فقط لمدة ثلاثة أشهر، مع إعفاء العملاء الجدد من مصاريف التركيب.

وتتيح هذه الباقة للعملاء الاستمتاع بمكالمات بلا حدود طوال الشهر لخطوط الثابت والمحمول لشبكةWE مع تطبيق سياسة الاستخدام العادل.

يأتي ذلك في إطار مبادرات الشركة للتخفيف من تداعيات التباعد الاجتماعي المترتبة على إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ومساعدة العملاء على الاحتفاظ بقدرتهم على التواصل بشكل أكبر في ظل الظروف الحالية.

وكانت الشركة اتخذت مجموعة من الإجراءات والمبادرات منذ بداية الإعلان عن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا لضمان سلامة عملائها والتخفيف من التداعيات الاقتصادية لهذه الفترة، من أبرزها مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الأرضي حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون قطع الخدمة، ومد فترة سداد الاشتراك في الرقم المختصر لمدة شهر دون رسوم إضافية، وكذلك زيادة باقات الإنترنت لعملائها بنسبة 20% ودعم منظومة التعليم بإتاحة الدخول المجاني على بنك المعرفة والمنصات التعليمية، وتوفير منصات رقمية مجانية لاستضافة المواد العلمية.