الحكومة تكشف ملامح المرحلة الثالثة لمواجهة كورونا

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الحكومة

أزمة

كورونا

مرحلة ثالثة

كشف اللواء محمد عبد المقصود رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء  ، عن ملامح المرحلة الثالثة من خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال عبد المقصود خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، إنه في حال تطبيق المرحلة الثالثة، فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها، بالإضافة إلى 29 مستشفى حجر صحي دخلت في المرحلة الثانية.

وتابع أن الحكومة بدأت دخول المرحلة الثانية التي تضمنت التعقيم والتطهير وتحصين الجبهة الداخلية ودعم القطاع الطبي، مع استمرار تعليق الدراسة، وتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، وحظر الطيران، بالإضافة إلى مختلف القرارات التي تم الإعلان عنها في هذا الشأن.

وأكمل عبد المقصود أنه مع الوصول إلى ألف إصابة يبدأ احتساب الأعداد بمتوالية هندسية وليست عددية، لأنه من الممكن أن تزيد الألف إصابة إلى 2500 في اليوم الثالث.


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