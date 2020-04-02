  • الخميس 02 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:28 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
منصور الجمال وليلى علوي

تدهور حالة منصور الجمال نتيجة اشتباه إصابته بـ"كورونا"

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم صحيفة كبرى: أخطر من فيروس كورونا

ارشيفية

بريطانيا تتجه لرفع الأجهزة عن مرضى «كورونا»

الشوباشي: كنا بنلبس «الميني جيب».. والإخوان أساسها خواجة

"الشوباشي" تكشف سر اعتناقها الإسلام

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

كورونا.. أمريكا تقترب من ربع مليون مصاب وخمسة آلاف وفاة

كورونا في مصر

مصر تسجل أعلى إصابة بـ"كورونا" في 24 ساعة

ترامب وبن سلمان

"ترامب" يستنجد بـ"بن سلمان" (التفاصيل كاملة)

كورونا في سنغافورة

فصل الرجال عن النساء.. أول دولة تتخذ قرارًا غريبًا بسبب كورونا

السيسي

بتعليمات الرئيس.. زيادة مكافأة أطباء الامتياز إلى 2200

شخصان يمارسان الرذيلة مع زوجة متوفى بشبراخيت

يكسران الحظر ويمارسان العلاقة الحميمة داخل المترو

فنانات شهيرات يصدمن الجميع: العلاقات قبل الزواج "حلال"

الصفحة الأخيرة

إليسا
إليسا
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

3 فنانات شهيرات خضعن لعملية تحول جنسي (صور)

#

رضوى الشربيني تفتح النار على الرجال بسبب هذا الأمر

#

شاهد.. داعية سعودي: التعارف قبل الزواج مباح

#

«هتتجوزي إمتى؟».. رد صادم من «رانيا يوسف»

الزواج

اليسا

إيناس الدغيدي

مايا دياب

ممارسات جنسية

تخرج بعض الفنانات من حين لآخر بتصريحات صادمة، لا تتماشى مع عادات وتقاليد وأديان المجتمعات الشرقية، فمنهن من خرجت لتعلن استعدادها للإنجاب دون زواج وهي الفنانة اللبنانية "إليسا"، ومنهن من قالت أنها عاشرت زوجها عامين قبل الزواج وهي الفنانة مايا دياب، بل وصل الأمر إلى أن بعضهن يرين أن العلاقة قبل الزواج "حلال" لكي يتعرف الرجل والمراة على بعضهما أكثر.

وهنا نرصد بعض الفنانت اللاتي أثرن الجدل بميولهن الجنسية خارج إطار الزواج، ومنهن:-

منى هلا

الممثلة المصرية ?منى هلا?، لم تكتفِ بالانتقادات التي تعرضت لها بعد الصور التي نشرتها مع حبيبها أثناء إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية، فبررت أفعالها بأن الأساس الشرعي في أي علاقة بين رجل وامرأة هو الإشهار، معتبرة أن العلاقة قبل الزواج حرية شخصية، وشرعية تماماً، كونها تستند على مبدأ الإشهار والإعلان، الذي يعتبر من أهم شروط الزواج في الإسلام".

مايا دياب


الفنانة ?مايا دياب?، أدلت بتصريحات مثيرة للجدل عن معاشرتها زوجها عامين قبل أن يتزوجا. وأشارت الى أن ?الخيانة? أصبحت شيئًا متداولاً، ولا يوجد رجل لا يخون زوجته، وكي تكون منصفة والمرأة أيضاً، مؤكدة أن خيانة الرجل بنسبة 99% ليس لها أسباب، وبالنسبة للمرأة تكون خيانتها دائماً رداً على أزواجهن.

إيناس الدغيدي


المخرجة ?إيناس الدغيدي? بالرغم من اعتياد الجمهور على تصريحاتها الجريئة، إلا أن أعلانها بأن الجنس حرية شخصية، حتى وإن كان خارج إطار الزواج، عرّضها للكثير من الهجوم والنقد، فأكدت على ذلك بأن هناك أشخاصا ترى ممارسة الجنس قبل الزواج حراما، ولا تستطيع أن تستوعب أنها حلال، مضيفة: "في ناس تستحرم العملية الجنسية قبل الزواج ومش قادرة تستوعب أنها حلال، ومقدرش أفرض عليهم وأقولهم روحوا مارسوا الجنس، لأن العلاقة الجنسية قبل الزواج، تكمن أهميتها في معرفة الأشخاص بعضهم البعض".

إليسا


الفنانة اللبنانية ?إليسا? كشفت أنها لا تمانع في ?الإنجاب? من دون زواج، بشرط أن يعترف الأب بالإبن، وتمنت إليسا أيضا تغيير قوانين الزواج المدني التي تعوق ذلك.

انتصار


بعيدًا عن الآراء الجريئة السابقة تأتي الفنانة ?انتصار? بتصريحات مختلفة لكنها جريئة أيضًا، حيث كشفت أنها تشاهد ?الأفلام الإباحية?، وتأييدها لمشاهدة الشباب لها من باب تعليمهم الثقافة الجنسية، مشيرةً إلى إنها تعرف قنوات تعرض هذه الأفلام بشكل درامي، وهي تفضلها وتفضل مشاهدتها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا يتخطى حاجز المليون مصاب عالميًا
» فيروس كورونا يحسم الدوري البلجيكي
» حاخام يهودي: القرود الهائجة في تايلاند نبوءة في الكتاب المقدس
» رفع مكافأة أطباء الامتياز بمستشفيات التعليم والأزهر
» الصين تتوصل لعلاج يعزل كورونا عن خلايا البشر
» اصابة 850 بكورونا في مصر بعد تسجيل 71 حالة اليوم
» فيديو.. يبصق على رجل بمحطة قطار ويتوفى بعدها ب«كورونا»
» شركة أمريكية تعلن تصنيع لقاح يقضي على "كورونا"
» بيان جديد: إصابة 1885 شخصًا بـ"كورونا" في السعودية
» يكسران الحظر ويمارسان العلاقة الحميمة داخل المترو
» الحكومة تكشف ملامح المرحلة الثالثة لمواجهة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:21 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية