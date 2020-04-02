فنانات شهيرات يصدمن الجميع: العلاقات قبل الزواج "حلال"

02 أبريل 2020 - 03:35 م

تخرج بعض الفنانات من حين لآخر بتصريحات صادمة، لا تتماشى مع عادات وتقاليد وأديان المجتمعات الشرقية، فمنهن من خرجت لتعلن استعدادها للإنجاب دون زواج وهي الفنانة اللبنانية "إليسا"، ومنهن من قالت أنها عاشرت زوجها عامين قبل الزواج وهي الفنانة مايا دياب، بل وصل الأمر إلى أن بعضهن يرين أن العلاقة قبل الزواج "حلال" لكي يتعرف الرجل والمراة على بعضهما أكثر.

وهنا نرصد بعض الفنانت اللاتي أثرن الجدل بميولهن الجنسية خارج إطار الزواج، ومنهن:-

منى هلا





الممثلة المصرية ?منى هلا?، لم تكتفِ بالانتقادات التي تعرضت لها بعد الصور التي نشرتها مع حبيبها أثناء إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية، فبررت أفعالها بأن الأساس الشرعي في أي علاقة بين رجل وامرأة هو الإشهار، معتبرة أن العلاقة قبل الزواج حرية شخصية، وشرعية تماماً، كونها تستند على مبدأ الإشهار والإعلان، الذي يعتبر من أهم شروط الزواج في الإسلام".





مايا دياب







الفنانة ?مايا دياب?، أدلت بتصريحات مثيرة للجدل عن معاشرتها زوجها عامين قبل أن يتزوجا. وأشارت الى أن ?الخيانة? أصبحت شيئًا متداولاً، ولا يوجد رجل لا يخون زوجته، وكي تكون منصفة والمرأة أيضاً، مؤكدة أن خيانة الرجل بنسبة 99% ليس لها أسباب، وبالنسبة للمرأة تكون خيانتها دائماً رداً على أزواجهن.

إيناس الدغيدي







المخرجة ?إيناس الدغيدي? بالرغم من اعتياد الجمهور على تصريحاتها الجريئة، إلا أن أعلانها بأن الجنس حرية شخصية، حتى وإن كان خارج إطار الزواج، عرّضها للكثير من الهجوم والنقد، فأكدت على ذلك بأن هناك أشخاصا ترى ممارسة الجنس قبل الزواج حراما، ولا تستطيع أن تستوعب أنها حلال، مضيفة: "في ناس تستحرم العملية الجنسية قبل الزواج ومش قادرة تستوعب أنها حلال، ومقدرش أفرض عليهم وأقولهم روحوا مارسوا الجنس، لأن العلاقة الجنسية قبل الزواج، تكمن أهميتها في معرفة الأشخاص بعضهم البعض".

إليسا







الفنانة اللبنانية ?إليسا? كشفت أنها لا تمانع في ?الإنجاب? من دون زواج، بشرط أن يعترف الأب بالإبن، وتمنت إليسا أيضا تغيير قوانين الزواج المدني التي تعوق ذلك.

انتصار







بعيدًا عن الآراء الجريئة السابقة تأتي الفنانة ?انتصار? بتصريحات مختلفة لكنها جريئة أيضًا، حيث كشفت أنها تشاهد ?الأفلام الإباحية?، وتأييدها لمشاهدة الشباب لها من باب تعليمهم الثقافة الجنسية، مشيرةً إلى إنها تعرف قنوات تعرض هذه الأفلام بشكل درامي، وهي تفضلها وتفضل مشاهدتها.



