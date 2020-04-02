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إلقاء الجثث.. فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو

الحياة السياسية

إلقاء الجثث.. فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو
إلقاء الجثث.. فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو
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عبد القادر وحيد

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النظام الايراني

فضيحة

نتنياهو

الجثث

فيديو مزور

كشفت إحدى القنوات العبرية في التليفزيون الإسرائيلي عن فضيحة جديدة ستلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو.

وبحسب ما ذكره الباحث في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي فإن براك رفيد، المعلق في قناة 13 الصهيونية كشف أن نتنياهو تعرض لفضيحة بعد أن أطلع الوزراء على فيديو مزور.

ونقل عن المعلق الإسرائيلي أن نتنياهو ادعى أنه يظهر قيام السلطات الإيرانية بإلقاء جثث الذين توفوا بكورونا في المزابل.

وأضاف أنه تبين بعد ذلك أن الشريط مأخوذ من فيلم وثائقي عرض في 2007 ولا علاقة له بإيران.

وأوضح أنه وفقا لوزيرين حضرا اجتماع نتنياهو ، فقد ادعى أن الفيديو الذي قدم إليه ، يظهر النظام الإيراني وهو يقوم تحميل جثث المدنيين الذين ماتوا من كورونا على شاحنات وإلقائها في مقالب القمامة.

وتابع : إن نتنياهو قال للوزراء إن من عرض الفيديو عليه هو مستشار الأمن القومي مئير بن شبات.


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