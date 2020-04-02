تفوق جديد لـ«رونالدو» على حساب "ميسي"

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نظمت صحيفة ماركا الإسبانية استفتاء على موقعها الإلكتروني، لاختيار أفضل لاعب في التاريخ، وشهد تواجد أسماء عدة نجوم عالميين سابقين وحاليين.

وأُجري الاستفتاء بنظام خروج المغلوب من دور الـ16 لدور ربع النهائي لنصف النهائي، ثم النهائي. وشهد مشاركة عدة لاعبين أبرزهم الثنائي الحالي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

كما شهد الاستفتاء تواجد أسماء البرازيلي بيليه، ومواطنه رونالدو الظاهرة، والأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، وألفيردو دي ستيفانو، والفرنسي زين الدين زيدان، والهولندي يوهان كرويف، والفرنسي ميشيل بلاتيني، والبرتغالي أوزيبيو، والحارس الروسي ليف ياشين، والإيطالي باولو مالديني، والمجري بوشكاش، والألماني فرانز بيكنباور، والإنجليزي جورج بيست.

وتواجه في النهائي النجمان الأشهر حاليًا، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تفوق في نصف النهائي على البرازيلي رونالدو، فيما بلغ البرتغالي كريستيانو رونالدو النهائي بتفوقه على الأرجنتيني مارادونا.

وفي النهائي الذي شهد تصويت أكثر من 450 ألف شخص، كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي متفوقًا حتى الساعات الأخيرة، لتنقلب النتيجة لصالح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحصل نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، على 246 ألف صوت، بمعدل بلغ 54%، مقابل 209 ألف صوت لنجم برشلونة، بمعدل بلغ 46%.

وحل الظاهرة البرازيلي رونالدو ثالثًا بعد تفوقه على الأرجنتيني مارادونا بفارق ضئيل، 51%، مقابل 49%.


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