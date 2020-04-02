» «إجهاض وكورونا».. أزمات في حياة إيناس عز الدين تثير الجدل

02 أبريل 2020 - 02:28 م

حالة من الجدل أثارتها الفنانة إيناس عز الدين نجمة برنامج "آراب أيدول"، عقب إعلانها إصابتها بفيروس "كورونا"، ونقلها إلى مستشفى "حميات إمبابة"، ووضعها داخل "العزل الصحي"، إلا أن نتيجة التحليل، الذي خضعت له "إيناس"، جاءت سلبية، الأمر الذي عرضها لهجوم شديد



وفي السطور التالية نرصد أبرز الأزمات التي تعرضت لها إيناس عز الدين:



تعرضت للإجهاض 2017 بعدما أكد لها الأطباء أن الحمل خطر على صحتها.



انفصلت عن زوجها معلنة أنها ستتفرغ لمشوارها الفني ولن تتزوج ثانية.



خضعت لعملية تكميم المعدة للتخلص من الوزن الزائد، بعد معاناتها مع السمنة.



أعلنت إصابتها بورم سرطاني في القولون وبعد الفحوصات انتهت باستئصاله عام 2019 وأكدت نتائج التحليل أنه ورم حميد.



أعلنت إصابتها بفيروس كورونا إلا أن نتيجة التحليل الذي خضعت له "إيناس" جاءت سلبية.





