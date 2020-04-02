وزير الآثار: خسرنا المليارات .. بس صحة المصريين أولا

02 أبريل 2020 - 02:13 م

أكد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا جعلت قطاع السياحة يخسر مليارات، معقبا: "خسرنا مليارات ولكن هذا لا يساوى شيئًا مقابل صحة المصريين".



وأضاف "العنانى" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن الدولة متكاتفة من أجل مواجهة أزمة كورونا.



وتقديم وزير الآثار بشكر للأطباء، قائلاً: "هناك ردود أفعال واسعة في وسائل الإعلام العالمية على إضاءة الهرم الأكبر وهم الأطباء شكرًا لهم".

