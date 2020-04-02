وزير الآثار: خسرنا المليارات .. بس صحة المصريين أولا

إلقاء الجثث.. فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو
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رئيس دولة: سأرسل مخترقي الحجر الصحي إلى القبر
رحلة طيران عاجلة لإعادة المصرين العالقين في لندن
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