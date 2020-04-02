» بالأسماء.. تعرف على اللاعبين المعارين العائدين للأهلى

02 أبريل 2020 - 02:10 م

كشف الإعلامى أحمد شوبير أسماء اللاعبين المعارين العائدين إلى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف "شوبير" خلال تصريحات إذاعية: "أكرم توفيق راجع للنادي الأهلي وهذا مؤكد بنسبة 100%، بعد التقارير التي وصلت لفايلر على اللاعب.

وواصل: "ناصر ماهر أبرز المعارين، صلاح محسن فوزي الحناوي، صلاح محسن هو الأقرب للعودة بين هذا الثلاثي".

وتابع: "أكرم توفيق، أحمد ياسر ريان، محمود الجزار باسم علي، أكرم توفيق هو من سيعود بين هؤلاء".

وواصل: "عمار حمدي، عمرو جمال، أحمد علاء، عمار حمدي هو الأقرب".

واختتم: "حسين السيد ما زال بعيدًا، محمد شريف ما زال فايلر يفكر فيه، بالنسبة لـ أزارو سيكون وفقا لوجهة نظر فايلر.