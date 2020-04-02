الإمارات تزف بشرى سارة للوافدين

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عبد القادر وحيد- متابعات

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6 ابريل

بشري

رحلات الطيران

المقيمين

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات، الشيخ ‏أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن الشركة  تتطلع إلى استئناف خدمات الركاب تدريجيا، بما يتلاءم مع رفع القيود المفروضة.

وأضاف في تغريدات له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الشركة تراعي الإجراءات الصحية لحماية الموظفين والعملاء، كما تضع سلامتهم ورفاهيتهم على رأس أولوياتها

وأوضح بن سعيد أن الشركة ستبدأ في تشغيل عدد من رحلات الركاب بدءًا من 6 أبريل، وستنقل هذه الرحلات مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

كما ستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات، وذلك عقب تسيير بعض الرحلات الجوية بدءً من 6 إبريل الجاري.


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