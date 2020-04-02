القبض على حلاقين بالمملكة العربية السعودية

02 أبريل 2020 - 12:24 م

أطاحت بلدية محافظة العارضة في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية بمقيمين من جنسية عربية بعد مخالفتهما قرار إغلاق صالونات الحلاقة، واتخاذهما من سكنهما مقرا لاستقبال الزبائن.

ووفق ما تداوله ناشطون، فإن أحد الحلاقين مجهول الهوية، وخلال التفتيش عثر في مقر سكن الحلاقين على أدوات حلاقة وأمواس غير صالحة وتستخدم لأكثر من شخص؛ ما يهدد حياة الآخرين بانتقال الأمراض والفيروسات.

وأحيل الحلاقان للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية مع انتشار فيروس "كورونا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.