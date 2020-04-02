رحلة طيران عاجلة لإعادة المصرين العالقين في لندن

02 أبريل 2020 - 12:21 م

توجهت إلى مطار هيثرو بلندن، اليوم رحلة استثنائية من مطار القاهرة الدولي لعودة المصريين العالقين هناك.

يأتي هذا بعد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية حتى 15 أبريل المقبل، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

كما تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير رحلات استثنائية إلى العديد من دول العالم، لعودة المصريين العالقين بالخارج من ذوي الحالات الإنسانية والطارئة والراغبين في العودة إلى البلاد.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت شرطا لدخول المصريين العالقين بالدول المختلفة، وهو توقيع إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحي على نفقتهم الشخصية فور الوصول للبلاد.

وأوضحت أن ذلك الإجراء سيطبق على الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران وشركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة.