رد موجع على حياة الفهد: الصحراء للرجالة..كان زمانك في الترعة

02 أبريل 2020 - 10:34 ص

أثارت تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد ردود فعل غاضبة، بسبب مطالبتها بترحيل الوافدين، وإلقائهم في الصحراء، حيث تحوّلوا إلى عبء على الكويتيين.

وكانت فاطمة مشالي مدير عام بمصر للطيران قد أعربت عن غضبها من تصريحات الفهد، حيث دونت على حسابها في تويتر : "إذا كنت نسيتي اللى جرى هات الدفاتر تنقرا".

وأضافت: "لولا إحنا كان زمنكوم انتو اللى في الترعة عشان الصحراء للرجالة أبشري بزوال البترول قريبا وتلك الأيام نداولها بين الناس والأيام دوارة".

وتابعت: افتكري تحرير الكويت افتكري عبد الناصر لما هدد عبد الكريم قاسم الذي تحرك لاحتلال الكويت ما اضطره للتراجع بقواته.

وتفاعل العديد مع تدوينة مشالي، حيث علق أحدهم: "ترفعي عن الرد عليها هناك الكثير من الاخوه من أهل الكويت الشرفاء ممن يعرفون قدر مصر يقومون بالرد عليها وتقويم ما اعوج من تفكيرها ندعو الله لها بالهداية وللكويت ولمصر ولكافة بلداننا بالأمن والأمان والرخاء

وكانت الفهد قد طالبت خلال مداخلة هاتفية عبر التلفزيون الكويتي: والله شيء يقهر.. اليوم دسيت السائق يجيب بصل ما في في كل السوق بعدين في واحد عرض عليه كيس البصل بـ12 دينار.. الديرة خربانة من تجار الإقامات وإذا استمر هالوضع وما اتسفروا العمالة الزايدة واتحاكم الكفيل واتسجن واتغرم الكويت هتضيع".

كما أعربت الفهد عن غضبها الشديد من ما يحدث في الكويت بسبب عدم ترحيل العمالة غير الكويتية لبلادهم، وهو ما يزيد من الأعباء والضغط على الدولة خاصة في ظل انتشار كورونا.