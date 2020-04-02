» حقيقة وجود مفاوضات بين الزمالك ولاعب الأهلى

02 أبريل 2020 - 10:10 ص

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، وجود مفاوضات مع أحمد فتحي لاعب الأهلي.

وقال نجل رئيس النادى: "لم أدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتحي من قريب أو من بعيد، لكي يقال إنه اعتذر عن الانضمام لنادي الزمالك".

وأكد المشرف العام على الكرة، أنه مع كامل الاحترام لتاريخ أحمد فتحي المميز مع الكرة المصرية، إلا أن نادي الزمالك لم يفكر في التفاوض معه، ولا علاقة للزمالك بقصة انتهاء عقده مع الأهلي لأنه ينظر الأمور التي تخص الزمالك فقط.