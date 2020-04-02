وباء جديد يعود لأفريقيا.. ويحصد حياة العشرات في هذه الدولة

02 أبريل 2020 - 10:08 ص

في الوقت الذي يعاني فيه العالم من انتشار فيروس كورنا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي، عاد وباء الكوليرا من جديد في القارة السمراء.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن وفاة 21 شخصا في نيجيريا، بسبب وباء الكوليرا، منوهة بأن أعداد الوفيات في طريقها للارتفاع.

وأصيب المواطنون هناك بحالة، حيث تم الدفع بالأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة إلى المناطق التي سجلت فيها إصابات بالوباء.

من جانبه أوصى أييو نورا، مسئول منظمة الصحة العالمية بولاية أبوني، جنوب شرق نيجيريا، الجميع بضرورة مراجعة المستشفيات فورا عند ظهور أعراض المرض الذي يظهر عادة بسبب نقص المياه النظيفة، وأمور النظافة بشكل عام.

يذكر أن نيجيريا تشهد الكثير من هذه الأمراض الوبائية مثل شلل الأطفال، وحمى التيفود، وفيروس جدري القرود، والملاريا والإسهال.

وكانت أولى مراحل هذا الوباء قد ظهرت فى روسيا عام 1817، والذي تسبب فى وفاة نحو مليون شخص.