» رئيس الفلبين يظهر العين الحمراء لمخالفى العزل

02 أبريل 2020 - 10:02 ص

حذر رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، الذين ينتهكون الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم إذا أثاروا المتاعب.

وقال إن التعرض بالإساءة للعاملين في المجال الطبي جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها.

وأضاف دوتيرتي في خطاب بثه التليفزيون أن من الضروري بالنسبة للجميع التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة بالبلاد.

وسجلت الفلبين 96 حالة وفاة بفيروس كورونا و2311 إصابة مؤكدة، وبعد أن كان عدد الإصابات صغيرا في بادئ الأمر، أصبح الآن بالمئات يوميا.

وقال دوتيرتي: ”الأوضاع تسوء. لذا فإنني أخطركم مرة أخرى بخطورة المشكلة وعليكم أن تنصتوا.. أوامري للشرطة والجيش هي أنه إذا كانت هناك اضطرابات.. ورأيتم أن حياتكم في خطر جراء مواجهتهم لكم فاقتلوهم رميا بالرصاص.