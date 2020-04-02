بسمة وهبة تكشف معلومة صادمة عن إيناس عز الدين

02 أبريل 2020 - 09:42 ص

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، المطربة إيناس عز الدين، بعد ادعائها بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.



وقالت "وهبة"، خلال برنامج "كل يوم " المذاع على فضائية "أون إي"، إيناس عز الدين ادعت إصابتها بـ"كورونا"، من أجل تحقيق الشهرة، مشيرة إلى أنها تسببت في حدوث حالة من الذعر بين المواطنين.



وأضافت: "ربنا يبعد عنا شر الناس المهوسة بالشهرة والمدفوعة لإيذاء البلد، من سنة طلعت وقالت إنها مصابة بالسرطان والناس تعاطفت وفي الآخر طلع مفيش سرطان".



وتابعت: "إيناس عز الدين أقسمت وحلفت أن التحاليل طلعت إيجابية، وأنا بقولها إنتي محتاجة علاج حقيقي لكن مش من كورونا، ولكن من هوس الشهرة اللي عملتيه سبب، أنتي بتستغلي مخاوف الناس من أجل تحقيق شهرة كدابة".

