استقرار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الخميس

02 أبريل 2020 - 09:28 ص

يشهد الدولار اليوم والأيام الماضية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في التعاملات اليومية.

وسجل الدولار في تعاملات اليوم الخميس بالبنك المركزي 15.687 جنيه للشراء، 15.8176 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.