» عدد زيجات حسن أبو السعود .. و قصة ارتداء ابنته النقاب

02 أبريل 2020 - 08:17 ص

تحل اليوم 2 إبريل ذكرى ميلاد الموسيقار المصري حسن أبو السعود الذي حقق شهرة واسعة في فترة التسيعينات .



حياة حسن أبو السعود الشخصية لم تكن متاحة لوسائل الإعلام ، لكنه تزوج مرتين ، وأنجب نجله علي الذي تخرج من الجامعة الأمريكية ، فضلا عن ابنتيه رنا و رشا.



كشفت ابنته "رنا" عن قرارها بارتداء النقاب مؤكدة أن والدها لم يتدخل فيه .



وأضافت: اتفقت معه أن نتناول الغذاء بالخارج ، وقتها مر عليّ وكنت قد ارتديت النقاب ، ذهبت إلى سيارته فقال لي (الله يسهلك يا حبيبتي) وكان يظن أنني متسولة .



وتابعت: قلت له (أنا رنا يا بابا) فقال (بسم الله الرحمن الرحيم .. أنا لسة سايبك محجبة من ساعتين .. لحقتي تلبسي النقاب امتى؟).



توفى الفنان حسن أبو السعود يوم الثلاثاء الموافق 17 أبريل 2007 إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية بسبب مضاعفات مرض السكر والوزن الزائد.