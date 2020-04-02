» أحمد فتحي: لو جالي مليم زيادة برة الأهلي هسيبه طبعا

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ابو تريكة

بركات

أعاد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو قديم للنجم محمد بركات رفقة لاعب الأهلي أحمد فتحي.

و وجه بركات سؤالا لفتحي قائلا له: أظن أنت لو لقيت مليم زيادة برة هتبيع الأهلي في ثانية .

وكانت المفاجأة أن "فتحي" رد قائلا: أيوة صح .

وكان أحمد فتحي أعلن أن هذا هو الموسم الأخير له مع النادي الأهلي وسط أنباء عن تلقيه عرضا ماليا ضخما من نادي بيراميدز.

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