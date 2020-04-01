كيف تنظف منزلك وملابسك من فيروس كوورنا؟

مع اكتشاف العلماء أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأسطح لمدة تسعة أيام، من المهم أن يقوم الأشخاص بتنظيف منازلهم وملابسهم بعمق لتقليل خطر انتشار الفيروس المميت بشكل أكبر.

وكشف الباحثون في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، أن الفيروس يمكن أن يعيش على بعض الأسطح الجامدة، مثل إطارات السرير ومقابض الأبواب والمطبخ لمدة تصل إلى تسعة أيام، ما يشير إلى أن التنظيف المنتظم الشامل أمر ضروري.

وقالت الدكتورة أليكسا ميسيس، الأستاذ المساعد في قسم طب الأسرة بجامعة نورث كارولينا، إنه يجب على الناس تنظيف وتعقيم منازلهم بانتظام.

وأضاف لموقع "هافينجتون بوست": "يجب القيام بالتنظيف المنتظم، الذي يتضمن إزالة الأوساخ والغبار، ومنتجات التنظيف المنزلية العادية مناسبة لذلك"، لكن عندما يتعلق الأمر بتطهير الأسطح، حث على استخدام المبيض أو المطهر الذي يحتوي على 70 في المائة من الكحول.

ويعتمد عدد المرات التي يجب أن تقوم بالتطهير فيها على ما إذا كان الشخص ضمن الفئات الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة، وعدد الأشخاص الذين يعيشون في المنزل، إذ يجب التطهير بشكل متكرر، "إذا كنت معرضًا لخطر كبير أو إذا كان هناك فرد من العائلة يعمل خارج المنزل".

وتابع: إذا كان كان هناك شخص ما في المنزل يعاني من أعراض الفيروس، ستحتاج أيضًا إلى تطهير الأسطح بشكل أكبر، ربما لا تحتاج إلى تنظيف منزلك بالكامل من الأعلى إلى الأسفل كل يوم، لكن يجب التركيز على الأسطح، بما في ذلك مقابض الأبواب والطاولات والأحواض ومفاتيح الإضاءة وأجهزة التحكم عن بعد والمراحيض والمقابض، وأي شيء يتم لمسه كثيرًا.

شيء آخر يمكنك القيام به أيضًا للحفاظ على نظافة منزلك وسط وباء فيروس كورونا هو التأكد من تهوية الأماكن التي تقضي وقتًا فيها بانتظام. سينتج الشخص المصاب آلاف القطرات الصغيرة التي تحتوي على الفيروس في كل مرة يسعل فيها، ويمكن للفيروس أن يبقى في الهواء لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

لذا عن طريق فتح النافذة، يمكنك إزالة القطرات وتفريقها وتقليل كمية الفيروس في الهواء، ما يقلل من خطر العدوى للآخرين.

المنتجات المنزلية التي يجب عليك استخدامها

هناك أربعة منتجات رئيسية يجب أن تستخدمها للتخلص من آثار الفيروس في المنزل:

1. الصابون والماء

يعتبر الصابون والماء خط الدفاع الأول لإزالة الفيروس من الأسطح.

يتداخل الصابون مع الدهون الموجودة في غلاف الفيروس، ويزيل الفيروس من على الأسطح ثم يتم شطفه بواسطة الماء. بالطبع، تحتاج أيضًا إلى غسل يديك عند دخولك من المتاجر وغسل طعامك كالمعتاد.

2. المبيض

العنصر النشط في المبيض - هيبوكلوريت الصوديوم - فعال جدًا في قتل الفيروس.

ضع ترك المبيض لفترة من 10 إلى 15 دقيقة ثم امنح السطح قطعة قماش نظيفة.

يعمل المبيض عن طريق تدمير البروتين وما يعرف باسم حمض الريبونوكليك (RNA ) للفيروس، هذه هي المادة التي تصنع المزيد من جزيئات الفيروس عند الإصابة بالعدوى.

3. الكحول الجراحي

إيثانول الكحول ثبت أنه يقتل فيروس كورونا في أقل من 30 ثانية. مثل المبيض، يدمر الكحول البروتين والحمض النووي الريبي الذي يتكون منه الفيروس. بلل قطعة قماش بالكحول وافركها على سطح، وسيتبخر وحده دون أن تحتاج إلى مسحه.

4. المناديل المعقمة

العنصر النشط في المناديل المعقمة عادة كلوريد البنزالكونيوم. تعمل المناديل عهلى إزالة الجراثيم من خلال الضغط عليها عند استخدامها، حيث تلتصق الجراثيم بها. كما أنها تترك طبقة من المطهر على السطح تعمل على قتل الجراثيم.

يظهر أن المطهر يعمل بشكل جيد على البكتيريا وكذلك على الفيروسات التي تصيب الفئران والكلاب - ولكن حتى الآن، لا يوجد دليل على أن المطهرات يمكن أن تقتل الفيروسات التاجية البشرية.

تنظيف الملابس

من المهم أن تتذكر أن ملابسك ومناشفك يمكن أن تكون سريرًا للجراثيم، خاصة إذا تم استخدامها من قبل أكثر من شخص واحد. هذا هو السبب في أنه من المهم أن تغسل ملابسك أكثر من المعتاد أثناء تفشي الفيروس.

كلما ارتفعت درجة الحرارة التي تغسل فيها ملابسك، زادت احتمالية قتل أي علامات من علاماتا فيروس Covid-19 . و"الغسل في مستوى 30 درجة" ليس بالضرورة كافيًا لقتل الفيروس.