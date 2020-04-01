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رد فعل «رونالدو» على كراهيته في الأرجنتين

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كشف الأرجنتيني "باولو ديبالا"، لاعب يوفنتوس الإيطالي عن رد فعل زميله الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لدى انضمام الأخير إلى "اليوفي" في 2018 قادمًا من ريال مدريد، عندما أخبره بأنه يحظى بالكراهية بين أبناء بلده الشغوف بكرة القدم.

وقال ديبالا لموقع المنتخب الوطني الأرجنتيني (عبر TyC Sports ): "على المستوى الشخصي، فوجئت بالخير لأنني لم أكن أعرفه ، ولا أحد منا يعرف عنه شيئًا. حتى في دوري الأبطال السابق، تم إقصاؤنا على يد ريال مدريد وكان هناك العديد من الصلبان".

واستدرك" "ولكن بعد ذلك وجدنا شيئًا آخر، إنه رجل ممتاز، اجتماعيًا وودودًا للغاية داخل وخارج غرفة تبديل الملابس. دائما على استعداد للحديث، للاستماع، فاجأني، كونه شخصية مهمة، فهي ليست دائما كذلك.

وتابع: "بمجرد أن جلست للحديث معه، كنا نسافر. قلت: انظر، أنا صادق، نحن في الأرجنتين نكرهك قليلاً، من أجل شخصيتك، على طريقتك في المشي، لكنك فاجأتني حقًا، لأنني وجدت شيئًا آخر".

وأردف: "لقد ضحك وقال: "أعلم، لقد اعتدت على توجيه الانتقادات على ذلك".


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