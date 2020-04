بالصور.. أول تعليق لـ"نرمين الفقي" على خطوبتها

View this post on Instagram

الكلام ده ملوش أي أساس الحقيقه يمكن اللي كتب الإشاعة عايز يحس بأهميته والحقيقه هوا أو هيا عملو خير لان كميه الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالب كتير متواصلتش معاهم ده راجل مصور الخفيفه محترم و ونزلت الصور من زمان انا برد علي هذه الإشاعة للناس المحترمة اللي يهمهم يعرفوا الحقيقه وبعدين الأخبار تناهز من صفحتي الرسمية بعدين مش عارفه مين المستفيد من الاشاعه ديه