» كورونا يخلف خسائر بشرية فادحة في صفوف الجيش الأمريكي

تجاوز عدد الحالات المؤكدة من فيروس كورونا (COVID-19 ) بين أفراد الخدمة الأمريكية والمدنيين المرتبطين به تجاوز 1400 حالة.

أعلنت ذلك الصحيفة العسكرية الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، والتي نشرت اليوم الأربعاء، حيث ذكرت أن إجمالي حالات وزارة الدفاع (الحالية والمستعادة والوفيات) 1405 حالة.

وبحسب آخر تحديث، أصيب 771 عسكريًا، 40 منهم دخلوا المستشفى وتعافى 42 منهم. وتتعلق الاحصاءات المتبقية بالموظفين المدنيين والمعالين والمقاولين.

وقد ارتفع عدد القتلى بين أفراد وزارة الدفاع الامريكية إلى خمسة، بما في ذلك عضو خدمة ، ومعال واحد ، ومقاول واحد واثنين من الموظفين المدنيين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس أن تفشي وباء الفيروس التاجي الجديد هو جائحة، وفقًا لأحدث بيانات، تم تسجيل أكثر من 858212 حالة من COVID-19 في جميع أنحاء العالم، وتوفي أكثر من 44212 شخصًا.