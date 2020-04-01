» وفاة 4 أفراد من عائلة واحدة بكورونا

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الطيب حسين

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توفيت أسرة إيطالية مكونة من أربعة أفراد بفيروس كورونا المستجد في غضون أسبوع واحد، على الرغم من أن أيًا منها لم يعان من أمراض في السابق. .

العائلة التي تنحدر من بلدة "فوجيرا" ??المنتجة للنبيذ في مدينة "لومباردي" شمالي إيطاليا، سجلت ثاني أكبر عدد من الإصابات وأكبر عدد من الوفيات بالفيروس حتى الآن.

وأول من توفي كان "ألفريدو برتوتشي"، البالغ من العمر 86 عامًا، يوم الجمعة الماضي.

تبعه نجلاه، "دانييل" البالغ من العمر 54 عامًا، و"كلوديو" البالغ من العمر 46 عامًا، بعد أن أصيب كلاهما قبل حوالي 10 أيام.

كما توفيت "أنجيلا ألبيرجاتي"، زوجة "ألفريدو"، البالغة من العمر 77 عامًا، صباح اليوم في نفس المستشفى التي توفي فيها زوجها وابناها.

وفقًا لوسائل إعلام محلية، ظهر على أفردد الأسرة الأعراض الشائعة لفيروس (Covid-(19 ، من بينها الحمى والسعال وصعوبات التنفس.

وكان "ألفريدو برتوتشي" يعمل حدادًا وكذلك ولداه.

وقال ابنه الأصغر كلاوديو في مقابلة أخيرة مع صحيفة محلية: "شعرت فقط أنني حداد جيد بعد حوالي 10 سنوات، على الأقل إلى مستوى والدي. علمني هذه المهنة".

وقال "ماسيمو جيوفاني فاسانو"، صديق العائلة: "نحن مستاؤون للغاية، إنها مأساة حقيقية. لقد كانوا جميعًا أصحاء وأقوياء".

وتعد منطقة "لومباردي" واحدة من المناطق الأكثر إصابة بفيروس كورونا.

وقال "أنطونيو ريتشياردي" الذي يدير مشروعًا في المنطقة لصحيفة "الجارديان": "لقد مات جيل في غضون أسبوعين فقط. لم نر شيئًا من هذا القبيل وهو ما يجعلك تبكي".

وحتى 1 أبريل، أعلنت إيطاليا عن 105،792 حالة إصابة بفيروس كورونا و12،428 حالة وفاة، وفقًا لأحدث بيانات من جامعة "جونز هوبكنز".




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