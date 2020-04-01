  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر07:03 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

حمدي زقزوق

وفاة الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

الإعجاز العلمى فى الطواف عكس عقارب الساعة

تفاصيل فتح صحن المطاف أمام الطائفين

الكويت

أغرب فعل كويتي لترغيب المواطنين على التزام المنازل

الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا

أول ظهور للأمير تشارلز بعد شفائه من «كورونا»

صورة

إصابة أسير فلسطيني بـ "كورونا"

تشكيل الأهلي

أول تعليق لـ"الأهلي" على رحيل "الجوكر" بعد رفضه التجديد

صورة

السعودية تسجل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارشيفية

وفاة رئيس وزراء عربي سابق بسبب "كورونا"

تشويه بحيرة هاربر هيل لمنع الزائرين بدولة أوربية

أغرب خطة لمواجهة كورونا.. تشويه بحيرة لمنع الزائرين بدولة أوربية

وفاة الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

آخر الأخبار

حمدي زقزوق
حمدي زقزوق
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

وزير الري الأسبق: هذا الأمر مكسب لمصر بمفاوضات سد النهضة

#

تعرف عليه.. مدبولي يعين مستشارًا له في مجال الإصلاح الإداري

#

وزير الصحة الأسبق يحذر من "البوس" والسبب خطير

#

وفاة وزير الاتصالات الأسبق بجنيف

محمد حمدي زقزوق

الدكتور محمد حمدي

وزير الأوقاف الأسبق

توفي الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف الأسبق، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ89 عاما، وستقام صلاة الجنازة والعزاء في مقابر العائلة بمدينة نصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور محمود حمدي زقزوق، المفكر الإسلامي، ووزير الأوقاف الأسبق، في نهاية يناير الماضي، بمؤتمر تجديد الفكر الديني الذي عقده الأزهر الشريف، تقديرًا لجهوده في تجديد الفكر الإسلامي، وتعزيز السِّلم، ونشر سماحة الإسلام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شبورة مائية وبرد شديد.. الأرصاد تعلن طقس الخميس
» فيديو.. عمرها مائة عام وتتعافى من فيروس كورونا
» إصابة ممرض بفيروس كورونا في مستشفى الأقصر
» كورونا يخلف خسائر بشرية فادحة في صفوف الجيش الأمريكي
» وفاة 4 أفراد من عائلة واحدة بكورونا
» قرار عاجل من المحكمة في قضية محمد رمضان والطيار
» علماء صينيون: ابتكار طبي لمقاومة «كورونا».. والتطبيق خلال شهور
» رسميًا.. تأجيل دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى
» ارتفاع إصابات كورونا في هولاندا إلى 13614 وفاة و134
» العفو الدولية تدين أمريكا بقتل مدنيين فى الصومال
» وفاة برلماني جزائري بسبب فيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:49 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية