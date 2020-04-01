» رسميًا.. تأجيل دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، قرارًا بتأجيل منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية لأجل غير مسمى، بسببب تفشي فيروس كورونا.

وجاءت قرارات اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الذي عقده اليويفا مع الأعضاء الـ 55.

وبدورهم قرروا تعليق البطولات الأوروبية القارية للأندية لأجل غير مسمى، بالإضافة لملحق التصفيات المؤهلة ليورو 2021.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر تأجيل منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا.