أول ظهور للأمير تشارلز بعد شفائه من «كورونا»

ظهر الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، لأول مرة منذ خروجه من العزلة الذاتية بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه قبل أسبوع.

وقال في مقطع فيديو نشر عبر موقع "تويتر" اليوم: "بعد أن خضعت مؤخرًا للإصابة بالفيروس التاجي، مع ظهور أعراض خفيفة نسبيًا لحسن الحظ، أجد نفسي الآن على الجانب الآخر من المرض، ولكن لا زلت في حالة من التباعد الاجتماعي، والعزلة العامة".

وأضاف الأمير البالغ من العمر 71 عامًا: "بينما نتعلم جميعًا، هذه تجربة غريبة ومحبطة ومؤلمة في كثير من الأحيان عندما لا يكون وجود العائلة والأصدقاء ممكنًا وتتم إزالة الهياكل الطبيعية للحياة فجأة".

وتابع: "في مثل هذا الوقت غير المسبوق والقلق في حياتنا، أفكر أنا وزوجتي بشكل خاص في الذين فقدوا أحبائهم في مثل هذه الظروف الصعبة وغير العادية، والذين يعانون من المرض والعزلة والوحدة"، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كما أشاد بالأطباء المتواجدين على الخط الأمامي لمكافحة الفيروس، قائلًا إنهم بحاجة إلى الدعم. وجاء ذلك بعد أن شوهد خلال خضوعه للعزل الذاتي وهو يقوم بأداء تحية وطنية في 26 مارس لهيئة الصحة العامة في إنجلترا.

وفي مقطع منفصل، شوهدت زوجة الأمير تشارلز، كاميلا باركر بولز وهي تقوم بالتصفيق.

والاثنين، أعلنت السلطات البريطانية رسميًا خروج الأمير تشارلز من الحجر الصحي بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم ولي عهد بريطانيا، إن الأمير تشارلز خرج من العزل الذاتي ويتمتع بصحة جيدة. وأضاف أن مقر إقامة الأمير في "كلارنس هاوس": "غادر اليوم أن أمير ويلز العزل الذاتي بعد التشاور مع طبيبه".