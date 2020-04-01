  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الكويت

أغرب فعل كويتي لترغيب المواطنين على التزام المنازل

الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا

أول ظهور للأمير تشارلز بعد شفائه من «كورونا»

صورة

إصابة أسير فلسطيني بـ "كورونا"

تشكيل الأهلي

أول تعليق لـ"الأهلي" على رحيل "الجوكر" بعد رفضه التجديد

صورة

السعودية تسجل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارشيفية

وفاة رئيس وزراء عربي سابق بسبب "كورونا"

تشويه بحيرة هاربر هيل لمنع الزائرين بدولة أوربية

أغرب خطة لمواجهة كورونا.. تشويه بحيرة لمنع الزائرين بدولة أوربية

ربيع ياسين : لابد من معالجة الأخطاء قبل مواجهة مصر لنيجيريا يوم الثلاثاء

ربيع ياسين يفجر مفاجأة عن منتخب الشباب 2001

روما

كورونا يفشل بيع نادي روما الإيطالي

كورونا

تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أول ظهور للأمير تشارلز بعد شفائه من «كورونا»

عرب وعالم

الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا
الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد سفره للخارج.. أول ظهور لزوج نانسي عجرم

#

أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد خطوبتها من «أبوهشيمة»

#

أول تعليق من لاعب تشيلسى بعد إصابته بـ "كورونا"

#

أول إجراء من "الصحة" بعد اكتشاف "كورونا"

ظهر الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، لأول مرة منذ خروجه من العزلة الذاتية بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه قبل أسبوع.

وقال في مقطع فيديو نشر عبر موقع "تويتر" اليوم: "بعد أن خضعت مؤخرًا للإصابة بالفيروس التاجي، مع ظهور أعراض خفيفة نسبيًا لحسن الحظ، أجد نفسي الآن على الجانب الآخر من المرض، ولكن لا زلت في حالة من التباعد الاجتماعي، والعزلة العامة".

وأضاف الأمير البالغ من العمر 71 عامًا: "بينما نتعلم جميعًا، هذه تجربة غريبة ومحبطة ومؤلمة في كثير من الأحيان عندما لا يكون وجود العائلة والأصدقاء ممكنًا وتتم إزالة الهياكل الطبيعية للحياة فجأة".

وتابع: "في مثل هذا الوقت غير المسبوق والقلق في حياتنا، أفكر أنا وزوجتي بشكل خاص في الذين فقدوا أحبائهم في مثل هذه الظروف الصعبة وغير العادية، والذين يعانون من المرض والعزلة والوحدة"، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كما أشاد بالأطباء المتواجدين على الخط الأمامي لمكافحة الفيروس، قائلًا إنهم بحاجة إلى الدعم. وجاء ذلك بعد أن شوهد خلال خضوعه للعزل الذاتي وهو يقوم  بأداء تحية وطنية في 26 مارس لهيئة الصحة العامة في إنجلترا.

وفي مقطع منفصل، شوهدت زوجة الأمير تشارلز، كاميلا باركر بولز وهي تقوم بالتصفيق.

والاثنين، أعلنت السلطات البريطانية رسميًا خروج الأمير تشارلز من الحجر الصحي بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم ولي عهد بريطانيا، إن الأمير تشارلز خرج من العزل الذاتي ويتمتع بصحة جيدة.  وأضاف أن مقر إقامة الأمير في "كلارنس هاوس": "غادر اليوم أن أمير ويلز العزل الذاتي بعد التشاور مع طبيبه".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قرار عاجل من المحكمة في قضية محمد رمضان والطيار
» علماء صينيون: ابتكار طبي لمقاومة «كورونا».. والتطبيق خلال شهور
» رسميًا.. تأجيل دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى
» ارتفاع إصابات كورونا في هولاندا إلى 13614 وفاة و134
» العفو الدولية تدين أمريكا بقتل مدنيين فى الصومال
» وفاة برلماني جزائري بسبب فيروس كورونا
» تمديد حالة الإغلاق في إيطاليا
» 378 وفاة في سويسرا بسبب "كورونا"
» نجم الأهلي يلمح لانتقاله إلى بيراميدز
» وفاة رئيس الوزراء الصومالي الأسبق بعد إصابته بكورونا
» أمير الكويت يقدم 5 ملايين دينار لمواجهة فيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية