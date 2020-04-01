إصابة أسير فلسطيني بـ "كورونا"

أصيب "أسير" فلسطيني محرر بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء.

وسجلت الإصابة للأسير المحرر بعد الإفراج عنه أمس الثلاثاء، بحسبما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الهيئة أن نور الدين صرصور أحد سكان مدينة رام الله، أصيب بفيروس كورونا بعد أن أفرج عنه من سجن عوفر، وذك وفقا للفحوصات التي أجريت له، حسبما نقلت وكالة "خبر" الفلسطينية عن بيان للهيئة.

من جانبه أطلق نادي الأسير الفلسطيني عريضة تطالب بتدخل دولي عاجل للإفراج عن أكثر من 1000 سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية من المرضى وكبار السن والأطفال والنساء المعتقلين إداريا، وذلك في ظل تفشي فيروس "كورونا".

ووفقا لنادي الأسير فإن العريضة تضمنت "دعوة للصليب الأحمر الدولي للقيام بدوره وزيادة طاقمه، كون أن الطاقم المتواجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير كاف لمتابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين، وتلبية حالة الطوارئ".