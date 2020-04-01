السعودية تسجل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

01 أبريل 2020 - 03:10 م

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبهذا يصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس القاتل في البلاد إلى 1720 .

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إنه تم تسجيل شفاء 99 حالة من فيروس كورونا لتصل حالات التعافي إلى 264.

وذكر أن معظم المصابين بكورونا في السعودية وضعهم الصحي مستقر ويتلقون الرعاية المناسبة، بينما هناك 30 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وأشار المتحدث إلى أن التهاون في الالتزام بالتعليمات يزيد عدد الإصابات بالفيروس التاجي.