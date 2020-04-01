تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

01 أبريل 2020 - 02:48 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا ازدادت بعد تسجيل 157 إصابة جديدة في المملكة، منها 156 حالة بسبب المخالطة.



