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توزيع كمامات ومطهرات أثناء صرف المعاشات

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إيمان هاني

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كورونا

أكد محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات لمواجهة فيروس كورونا، أولها هناك 9.5 مليون مستحق للمعاش يقوموا بصرف معاشاتهم بداية الشهر، وتم تقسيمهم لـ 3 فئات على حسب قيمة المعاش.

 وأوضح "سعودي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر مصر"، اليوم الأربعاء،
أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات الوقائية التي تتمثل في منح أصحاب المعاشات المطهرات والكمامات للوقاية من قبل مندوبين للصندوق وبعض المتطوعي.

وتابع :" كما أن هناك تعاونا بين وزارة الداخلية في تنظيم عملية الصرف، منوهًا بأن البنك المركزي الذي أصدر قرارا بإعفاء أصحاب المعاشات من رسوم الصرف من ماكينات الـ ATM على مستوى الجمهورية لمنع التكدس على منافذ مكاتب هيئة التأمين ومكاتب البريد.

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