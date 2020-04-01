ربيع ياسين يفجر مفاجأة عن منتخب الشباب 2001

01 أبريل 2020 - 02:37 م

أكد ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001، أن لاعبى فريقه لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 20 مباراة، وتحديدًا مع بداية أول تجمع للفريق فى أبريل 2019 فى الدورة الودية التى أقيمت بالإسكندرية.





وتابع ربيع ياسين فى تصريحات لإذاعة ON SPORT FM "أنه تقدم بلائحة مالية إلى اتحاد الكرة ولم يتم اعتمادها حتى الآن حتى يتم صرف المكافآت الخاصة بالفريق".





وأضاف المدير الفنى لمنتخب الشباب أنه على تواصل دائم مع لاعبيه للاطمئنان على تدريباتهم المنزليه وحثهم على الحفاظ على لياقتهم.