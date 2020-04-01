"كولونيا خمس خمسات تقضي على كورونا" سلعة إضافية بالتموين

01 أبريل 2020 - 02:15 م

أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن كل السلع وفرت في كل المنافذ التموينية، قائلاً: "أكثر من 35 ألف منفذ استلموا السلع من المخازن".



وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي أن "السيستم" سيعمل من 7 صباحا حتي السابعة مساء لمدة 30 يوم فلا داعي للتكدس أمام المنافذ.



وتابع: "سيكون هناك غرفة عمليات لمتابعة توافر السلع وصرفها للمواطنين والرقابة على الأسواق، لافتًا إلى أنه تم ضخ 10 آلاف عبوة من "الكولونيا خمس خمسات" كسلعة حرة، مشيرًا إلى أنه يوجد بها نسبة كحول تصل إلى 70 %، تساعد في القضاء على فيروس كورونا.

